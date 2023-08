Rebecca porta in scena lo spettacolo al buio Torna "Terre in Festival" al teatro Misericordia

Per il Terre in Festival, stasera alle 21 al Teatro Alla Misericordia di Sansepolcro va in scena Rebecca. Uno spettacolo al buio una produzione di Officine Papage tratto dal romanzo La Vita Accanto di Mariapia Veladiano, adattamento, regia, con Marco Pasquinucci. Lo spettacolo racconta di Rebecca, una donna brutta, proprio brutta; i temi sono l’emarginazione, la difficoltà di liberarsi da stereotipi e pregiudizi. Il pubblico partecipa alla narrazione nel buio, quel buio "buono" che non giudica, in cui Rebecca può entrare senza paura, inteso come dimensione capace di aumentare la capacità percettiva dello spettatore, l’intimità della relazione tra attori-spettatori.