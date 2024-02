Readingothic. Un vascello naviga al Dovizi

Prosegue la Stagione Teatrale al Teatro Dovizi di Bibbiena, curata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. Stasera alle 21, per la regia di Alessandra Aricò, va in scena Readingothic, una produzione Nata Teatro con Andrea Vitali, Alessandra Aricò, Cinzia Corazzesi, Mirco Sassoli e le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini e Marco Canaccini. Goth è l’oscurità seducente, la tenebra inesorabile, l’ombra del chiaro di luna. Il canto di un uccello notturno, un alito di vento, uno schianto. I meandri dell’inconscio, i tormenti dell’anima, la mostruosità, l’innocenza. Da sottogenere Goth si è fatto galassia, nella quale si collocano autori di origine assai diversa, da Mary Shelley fino a Tim Burton, Stephen King, i Cure. ReadinGothic è il vascello ideale per questa traversata della notte; ascoltando fantastiche storie e canzoni scelte, arrangiate ed eseguite dal vivo dagli artisti di Nata Teatro. Ma il fine settimana è intenso e non mancherà un appuntamento dedicato a bambine e bambini. Domani domenica 4 febbraio alle ore 16.30 infatti, per la Rassegna Ragazzi "Uomini delle Stelle", il sipario del Teatro Dovizi si alza per "La favola delle nuvole e del profumo" di Marco Renzi, una produzione Proscenio Teatro con Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti/Simona Ripari. Pupazzi di Lucrezia Tritone. Età consigliata: dai 5 anni. "La Favola delle Nuvole e del Profumo" parla del più grande "trasloco" che la storia abbia mai ricordato, non quello di una comunità o di un popolo, ma dell’intero genere umano, che un giorno fu costretto a fare "armi e bagagli" per sopravvivere. E’ la storia di una fitta coltre di nebbia scesa sulla terra, diversa da tutte le altre, maleodorante e vischiosa, una nebbia che non se n’è più andata. E’ la storia di come l’umanità sfrattata sia riuscita a trovare nuova vita nel cielo, di miliardi di piattaforme sorrette da palloni salite in fretta e furia sopra la nebbia, lassù, dove l’aria era ancora respirabile e il sole risplendeva. E’ la storia di un mondo parallelo interamente sorretto da palloni, dell’incredibile vita appesa, delle sue regole, delle nuove abitudini quotidiane, la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna.