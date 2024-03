Razzia di computer nella scuola. La preside: "È un grave danno"

Ladri in azione alla scuola di Pergine. Lo scorso fine settimana, probabilmente durante la notte, ignoti sono entrati all’interno dell’edificio che ospita elementari e medie portando via sette computer, del materiale didattico oltre a una piccola somma in denaro custodita negli uffici dove lavora il personale scolastico. Sull’episodio stanno lavorandoci i carabinieri della locale compagnia paesana, dove è stata sporta denuncia, ma stando a quanto ricostruito sono entrati non dall’ingresso principale, anche per la presenza al suo interno di maniglioni antipanico difficili da poter scassinare, ma da un’entrata secondaria dalla quale hanno potuto fare tutto il proprio comodo essendo il plesso stesso non troppo vicino alle abitazioni e, conseguentemente, liberi di poter agire come meglio credevano tanto da portar via, in tranquillità, tra il primo piano e quello superiore, i computer più nuovi e dal valore leggermente superiore rispetto ad altri più datati.

Non contenti di ciò, hanno tentato di forzare alcuni armadietti, senza riuscire a rubare chissà cosa, e si sono poi impossessati di una somma di denaro trovata sempre all’interno della struttura. Ad accorgersi di tutto il collaboratore scolastico che, non appena aperto le porte, si è subito trovato di fronte a un qualcosa che non andava. Il conto dei danni complessivi, dopo un rapido calcolo, si aggira sui tre mila euro e anche per tutto questo è naturalmente amareggiata la dirigente scolastica Lisa Sacchini: "La somma complessiva che abbiamo stimato per qualcuno può essere minima ma per una scuola sono tantissimi soldi. Dispiace davvero per il tutto, non è stato poi piacevole per i bambini trovarsi davanti i carabinieri che sono arrivati a scuola per i classici rilievi del caso".

È probabile, anche se non ci sono conferme soprattutto dalle forze dell’ordine, che si tratti della stessa banda organizzata che, sempre nello scorso fine settimana, durante le ore notturne, è entrata all’interno dell’istituto Magiotti di Montevarchi portando via anche qui alcuni computer oltre ad altro prezioso materiale usato per le lezioni giornaliere degli studenti. Le indagini per risalire agli autori del furto sono in corso, mai prima d’ora l’istituto perginese era stato vittima di certe inaspettate "visite".