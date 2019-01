MARCIANO DELLA CHIANA, 2 gennaio 2019 - Sono ancora in corso le operazioni di sgombero di un capannone industriale che si trova a fianco della discoteca Crocodile in Valdichiana dove dalla notte di San Silvestro era in corso un rave party. Si parla della presenza di circa 600 persone al raduno organizzato in rete e al quale hanno preso parte tanti giovani da tutta Italia. I carabinieri sono stati allertati da alcuni abitanti del posto che, abituati alla musica del locale notturno, il giorno seguente increduli hanno notato che la «festa di Capodanno» era in realtà in una fabbrica abbandonata, si tratta della ex Tab.

I militari non sono entrati all'interno dell'immobile ma da ieri mattina hanno impedito che altre persone potessero entrarvi, lungo la strada d'accesso è stato realizzato un posto di blocco per identificare i partecipanti che a mano a mano stanno ripartendo. Stamani ancora all'interno c'erano alcune decine di persone. Si cercano gli organizzatori che avrebbero portato anche un gruppo elettrogeno per alimentare gli impianti sonori.

IN AGGIORNAMENTO