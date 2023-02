Rauco salta Foligno dopo il no alla Giostra

di Sonia Fardelli

È saltato l’accordo tra il rione Ammanniti di Foligno e il giostratore aretino Adalberto Rauco. Il rione della Quintana umbra ha scelto Mattia Zannori per la casacca rosa nera nella prima edizione della Quintana di Foligno che quest’anno si correrà in contemporanea con la nostra Giostra in notturna, appunto il 17 giugno.

Rauco, è saltata l’ipotesi Foligno. Cerca di nuovo posto alla Giostra del Saracino?

"Non scalpito per correre la Giostra di Arezzo ma se arriva una chiamata la valuto sicuramente. Ho ancora tutti i cavalli da Saracino: Pia, Romina e Cody. Non li ho venduti, anche se me li hanno chiesti, per un fatto affettivo ed anche per tenermi aperta la porta della Giostra".

Alle spalle un rapporto chiuso con Porta Crucifera a settembre per potersi dedicare anche ad altri tornei, Foligno in primis, ma anche la Giostra dell’Orso a Pistoia, quella di Simone a Montisi, il Palio di Jesi e quello Monselice.

"Il contratto che Porta Crucifera mi aveva proposto ichiedeva un impegno totale che non mi permetteva di fare altro oltre alla Giostra. Per accettare di rientrare in lizza dovrebbero cambiare le condizioni. La sola Giostra del Saracino non mi basta, voglio andare avanti anche con altre gare".

Per poter concretizzare il sogno di correre la Quintana di Foligno lei ha iniziato proprio in questi giorni un master condotto dall’ex cavaliere folignate Lorenzo Paci.

"Sono lezioni che mi terranno impegnato una o due volte alla settimana da qui fino ad ottobre. Ore di lavoro per addestrare il cavallo per la quintana, ma anche percorsi sull’otto con gli anelli. Un modo per crescere ancora ed essere sempre più competitivo in questa difficile gara".

Porta Crucifera, intanto, va avanti nel suo progetto di rinnovamento. L’allenatore Maurizio Sepiacci continua con meticolosità il lavoro con Lorenzo Vanneschi, Niccolò Paffetti, Andrea Bennati e con tutti gli altri giovani che si allenano con puntualità alle scuderie di Antria.

Favorito nella corsa al costume da giostratore al fianco di Vanneschi è il giovane Niccolò Paffetti sul quale i cruciferini puntano molto. Negli ultimi tempi tuttavia, a quanto dicono gli esperti, sono salite anche le quotazioni di Andrea Bennati, che potrebbe avere pure lui chance per correr Giostra. Non a caso qualche anno fa, con Martino Gianni allenatore, si è giocato un posto da titolare con Gianmaria Scortecci.

Tornando a oggi, ancora la dirigenza di Palazzo Alberti non ha ufficializzato la coppia per la notturna di giugno e sembra che voglia prendersi un po’ di tempo prima di farlo.

Scelte già fatte negli altri quartieri con la conferma delle coppie dell’ultima edizione. Martino Gianni, tornato a Porta Sant’Andrea da allenatore, è la grande novità che può accendere di passione la notte del 17 giugno.