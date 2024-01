Rassina rilancia il suo carnevale: "Con noi i ragazzi degli anni ’60"

di Sara D’Alessandro

Anche nel 2024 continua la tradizione del Carnevale , che nelle date di domenica 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, tra lancio di coriandoli e stelle filanti, musica e balli in piazza, è diventato un punto di riferimento e un appuntamento irrinunciabile per le famiglie e i bambini del paese e non solo. Nato negli anni ’60 ad oggi è diventato una realtà ben consolidata, la cui proposta è resa vincente dall’enorme partecipazione che da sempre lo contraddistinguono. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno del "Comitato Carnevale dei Ragazzi ", un vero e proprio insieme di energie e di mani protese a collaborare per la buona riuscita della manifestazione, il cui lavoro comincia a monte, molto prima che abbiano luogo le sfilate.

"Con le radici nel passato, e lo sguardo proiettato al futuro – dice Samuele Cantore, presidente del Comitato Carnevale – questa manifestazione negli anni si è via via trasformata, adeguandosi ai tempi e alla dimensione, mantenendo sempre lo spirito inziale. È importante ribadire come questo non sarebbe possibile, se non vi fosse l’impegno appassionato delle varie generazioni che si sono susseguite sino ai giorni nostri. Il Comitato Carnevale dei Ragazzi , è infatti composto da persone che hanno vissuto l’emozione del carnevale degli inizi".

E’ sicuramente la passione e l’amore per il proprio territorio che li accomuna, la voglia di far divertire, ma anche di divertirsi, superando tutte le difficoltà che si presentano, senza mai demoralizzarsi, lavorando giorno e notte.

"Garantire un supporto economico alla manifestazione, è sempre più complicato – continua il presidente del Comitato Carnevale Ragazzi – Per andare avanti, oltre al patrocinio del Comune di Castel Focognano, prezioso è il contributo degli sponsor e dei compaesani. Saremo presenti in piazza con stand gastronomici, coriandoli e stelle filanti: un’alternativa in più per raccogliere fondi da destinare al Comitato, affinché la tradizione continui negli anni. Anche l’edizione di quest’anno sarà ricca di novità, che non riguarderanno solo i carri allegorici, punta di diamante della manifestazione, saranno tanti infatti gli spettacoli in programma, dedicati a grandi e piccini, con l’immancabile ‘cuccagna’, in occasione dell’ultima uscita a conclusione del Carnevale".