Rassegna Centogusti. Domani la camminata

Sole e temperatura tiepida per il periodo hanno favorito l’afflusso di visitatori nel centro storico di Anghiari in occasione della 24esima edizione della rassegna "I Centogusti dell’Appennino", dedicata al mondo dell’enogastronomia e dell’agriturismo e occasione di incontro diretto fra produttore e consumatore. Le tipicità classiche (formaggi, salumi, cioccolato, vini ecc.) sono degustabili e acquistabili all’interno delle botteghe del borgo medievale, aperte fino a domani con orario continuato dalle 10 alle 19, non dimenticando l’Osteria dei Centogusti, gestita dalla Proloco di Anghiari, nella quale è possibile assaggiare il le specilità locali. Nel programma della manifestazione anche mostre, concerti e l’oramai la Camminata dei Centogusti, in programma domattina con ritrovo alle 9 allo slargo delle mura.