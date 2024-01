Rapporto Medioetruria. Rupi: "Errori evidenti che penalizzano la soluzione Rigutino"

La relazione finale del tavolo tecnico ministeriale sulla stazione dell’alta velocità Medioetruria che La Nazione ha pubblicato ieri fa ancora discutere per il ribaltamento fra Rigutino e Creti operato rispetto alle precedenti relazioni della Regione Toscana e della Regione Umbria sullo stesso tema a cavallo tra il 2014 e il 2015.

Ne abbiamo parlato con un tecnico che a Medioetruria ha riservato diversi studi e riflessioni, il professor Federico Rupi insegna alla facoltà di ingegneria dell’università di Bologna dove è titolare dei corsi di tecnica ed economia dei trasporti e di pianificazione dei trasporti.

Professor Rupi, cosa ne pensa della relazione finale sulla stazione dell’alta velocità?

"L’ho analizzato con attenzione insieme all’ingegner Giovanni Cardinali e abbiamo trovato decine di imprecisioni e di errori che, curiosamente, sono regolarmente indirizzati a indebolire la localizzazione di Rigutino".

Quali sono i problemi più importanti che ha riscontrato nel rapporto?

"Partirei dalla stima della domanda di trasporto che è un elemento fondamentale quando si affronta l’ipotesi di progettare un’infrastruttura come una stazione. Il tavolo tecnico si è riferito ai dati del censimento 2011 che sono decisamente troppo vecchi per prendere una decisione così importante. È la prima stranezza che salta all’occhio".

Ma non si potevano utilizzare i dati del censimento 2021?

"Bella domanda che però andrebbe girata a chi ha fatto questa scelta, anche perché da dieci anni a questa parte la situazione economica si è rivoluzionata. Ma non è questo l’aspetto principale che penalizza Rigutino".

Quali sono allora quelli che favoriscono la soluzione cortonese?

"Quando si parla dell’accessibilità alla stazione si devono considerare le caratteristiche della rete stradale. Sono stati considerati i dati ricavati da Open Street Map su quella che è la situazione attuale. Un errore grava perché nelle situazioni in cui ci sono varie ipotesi alternative occorre fare riferimento allo scenario programmato, ossia anche alle infrastrutture che sono già state approvate. Non si sono inclusi tratti al servizio della Due Mari che presto entreranno nella fase di realizzazione. Un errore che penalizza l’ipotesi Rigutino e che sarebbe costato cara anche a un mio studente di ingegneria alle prime armi: le analisi costi-benefici che non si basa sullo scenario programmato è meritevole di bocciatura...".

Quali sono gli altri elementi che non la convincono?

"Nello studio delle due Regioni di qualche anno fa si era calcolato che il 40% dei passeggeri sarebbe arrivato a Rigutino con un altro treno, sfruttando l’estrema vicinanza tra le due linee. In questo rapporto è diventato misteriosamente il 2%, un valore assolutamente incoerente".

Eppure la possibilità di sovrapporre l’uso dei mezzi pubblici dovrebbe essere un aspetto decisivo dal punto di vista ambientale.

"Esatto. Aggiungo un altro aspetto: secondo i parametri utilizzati dal rapporto è più importante arrivare alla stazione con il trasporto pubblico su gomma che quello su rotaia. Un’altra anomalia inspiegabile. Ma ce n’è una peggiore di tutte le altre...".

Prego.

"È il confronto dei costi tra la realizzazione della stazione nelle due localizzazioni principali. Nel lavoro del tavolo tecnico si prevede un aumento del 141% per Rigutino e del 39% per Creti rispetto allo studio di otto anni fa. Aumento giustificato dal fatto che a Rigutino ci sarebbe bisogno di due stazioni, una per la linea lenta e una per quella dell’alta velocità. In realtà i binari sono talmente vicini che sarebbero in realtà due accessi alla stessa struttura: un altro modo per penalizzare ingiustamente Rigutino".