Rapinò e aggredì 18 ragazzini Ventenne bloccato in centro Assalti anche per pochi spiccioli

di Gaia Papi

"Dammi i soldi o ti picchio". Per mesi ha spaventato gli studenti aretini all’uscita delle scuole. Poi venne processato e condannato a più di cinque anni. Lunedì, in seguito a un provvedimento restrittivo cumulativo, emanato una decina di giorni prima, la polizia è riuscita a trovarlo. E’ un giovane di ventitré anni kossovaro, destinatario di un ulteriore ordine di carcerazione. Nel corso del 2019 si era reso protagonista di numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona. Le sue vittime quasi tutte minorenni, fra di loro anche un 13enne, rapinate per pochi spiccioli, telefoni cellulare e altri effetti personali. Diciannove i capi di imputazione e ben 18 i ragazzini aggrediti.

Il modus operandi era sempre lo stesso: si appostava in zone di passaggio degli studenti, in via XXV aprile, zona Parco Pertini, sottopaso di via Trasimeno, individuava le vittime, soprattutto quando erano isolate, e le colpiva, dopo un accurato pedinamento. Alcuni ragazzini li aveva minacciati e poi rapinati; contro altri, che forse avevano provato ad opporsi alle sue minacce, invece si era anche scagliato, malmenandoli. Proprio a seguito di un suo assalto un ragazzo riportò una frattura al naso, un altro una lesione al braccio; una violenta aggressione in piena regola.

Dal giorno del provvedimento, le ricerche, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Sergio Leo, sono proseguite senza sosta. Basate sullo studio delle abitudini e frequentazioni, hanno consentito di rintracciarlo lunedì sera nelle vie del centro. Il ventenne è stato anche trovato in possesso di un involucro con 0,70 grammi di eroina, motivo per il quale è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Una vita fatta di espedienti. Ancora minorenne aveva iniziato a mettere a segno piccoli furti: in concorso con altri connazionali aveva derubato esercizi commerciali in città. Poi, nel giro di poco tempo, la sua "attività" si è sempre più perfezionata mettendo a segno una serie di rapine, obiettivo sempre minorenni, anche per pochi spiccioli. Rapine che in alcuni casi si sono trasformate in aggressioni, per le quali numerosi ragazzini nel tempo hanno denunciato. Ora le porte del carcere aretino si sono nuovamente spalancate per il giovane che dovrà scontare un residuo di pena di 5 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione.