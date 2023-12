Banda di ladri arrestata a San Sepolcro

San Sepolcro, 5 dicembre 2023 – Una banda di rapinatori formata da quattro uomini, è stata sorpresa dai carabinieri nel corso di un tentativo di furto all’interno di un centro commerciale di Sansepolcro (Arezzo). I militari, attraverso la video sorveglianza, hanno individuato un’auto sospetta parcheggiata e due uomini in attesa. Dopo poco tempo altri due uomini sono usciti dal centro con un grosso zaino e una volta giunti alla macchina, ne hanno svuotato il contenuto nel bagagliaio, dal quale era visibile una moltitudine di prodotti per la cosmesi. Dopo aver assistito alla scena, i carabinieri sono intervenuti per effettuare un controllo e fermare la banda prima che si desse alla fuga. Dalle perquisizioni sono stati trovati numerosi prodotti quali creme, profumi, deodoranti e shampoo, per i quali non avevano alcun titolo di acquisto, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutta la refurtiva è stata sequestrata, in attesa di ricostruirne la provenienza. I carabinieri hanno inoltre lanciato un appello agli esercizi commerciali che hanno subito un furto, a mettersi subito in contatto con gli uffici dell'Arma. Non si esclude infatti che i quattro possano essere gli stessi che negli ultimi giorni hanno messo a segno numerosi furti anche nelle case della zona.