Rapinatore minorenne. Colpi ai giardini: preso

"Dammi i soldi, o vedrai". Armato di un coltello, un ragazzino avrebbe minacciato un coetaneo per farsi consegnare del denaro. Sarebbe successo giovedì nel primo pomeriggio ai giardini del Porcinai, in viale Michelangelo, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Erano le 14, dopo l’uscita da scuola, il giovane si sarebbe avvicinato al minorenne. Lo avrebbe strattonato e spinto contro il muro: "Dammi due euro". Alla risposta negativa ha estratto un coltello. Puntandogli contro l’arma, lo ha minacciato fino a farsi consegnare una banconota da 20 euro. Il ragazzino è già stato individuato dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato, adesso si trova in una comunità per minori in provincia di Firenze. Per il suo rapido ritrovamento è stata fondamentale la testimonianza dell’aggredito. Subito dopo l’accaduto, sul posto sono accorsi gli agenti della squadra Volanti della Polizia di Stato. L’adolescente è stato in grado di descrivere il suo aggressore, indicando il giubbotto, nero con una scritta gialla, e il cappello che indossava. Fornendo elementi utili agli investigatori per rintracciarlo. In poco tempo le forze dell’ordine lo hanno infatti trovato e fermato. Qualcuno ha raccontato che ore prima, sempre in zona, si era verificato un altro episodio simile. Vittima ancora un ragazzino che, in quel caso, sarebbe stato circondato da una banda di giovani. Gli inquirenti stanno approfondendo la vicenda, per capire se i due casi siano collegati e, se il ragazzo arrestato abbia avuto dei complici.

Adesso il giovanissimo è in attesa della convalida dell’arresto. I Porcinai continuano a far parlare di se. Da tempo i residenti e i negozianti della zona lamentano una situazione al limite. Aggressioni, spaccio, degrado, bivacchi. Bisogna armarsi di tanto sangue freddo per attraversarli di notte. "Ma la situazione anche di giorno non è poi così diversa" ci raccontano alcuni residenti. "Gli episodi sono quotidiani, poi alcuni salgono agli onori della cronaca". Come quello che ha chiuso il 2023. Una violenta aggressione che aveva scosso la città, scoppiata proprio nel cuore dei Porcinai, per futili motivi e che avrebbe toccato il suo apice con il lancio di una pietra da parte di due ragazzini ai danni di un 50enne. L’uomo dopo essere stato ferito avrebbe tirato fuori un machete per spaventarli. L’ennesimo episodio di violenza ai Giardini del Porcinai. A marzo scorso un evento simile. Anche in quel caso un uomo avrebbe minacciato dei ragazzini. Era un lunedì sera quando un cinquantenne visibilmente alterato, aveva cercato di aggredire la compagna.