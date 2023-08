Rapinatore evaso da Sansepolcro: preso mentre tenta fuga con bus

SANSEPOLCRO

Era scappato da San Giustino, ma in breve tempo è stato individuato e bloccato a Sansepolcro. Una fuga durata un paio di ore e lunga appena tre chilometri, tanti sono quelli che separano i due centri, l’uno umbro e l’altro toscano. Si tratta di un giovane di 21 anni, incensurato, che a San Giustino è nato e vive tuttora, il quale era stato arrestato a Bologna il giorno di Ferragosto per aver compiuto una rapina; su disposizione del Tribunale della città emiliana, era stato ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari in sostituzione della detenzione in carcere. Il tempo di tornare a casa e di restarvi – sì e no – un paio di giorni, poi evidentemente il desiderio di uscire nel fine settimana è stato più forte di qualsiasi altra ragione, se è vero che il ragazzo è stato incurante delle le disposizioni imposte dalla competente autorità giudiziaria. Così, nella mattinata dell’altro ieri, domenica, si è allontanato dall’abitazione nella quale scontava il provvedimento; l’accertamento è stato operato dai militari della Stazione Carabinieri di San Giustino, che hanno effettuato l’apposito controllo.

A quel punto, dopo aver allertato la centrale operativa, la pattuglia in servizio ha dato il via alle ricerche assieme a un’altra della Compagnia di Città di Castello e l’intuizione è stata quella giusta: il 21enne, infatti, è stato rintracciato nella vicina Sansepolcro, che nel frattempo aveva raggiunto. Il luogo nel quale si trovava non era di certo casuale: l’autostazione dei pullman a Porta Fiorentina, segno evidente che aveva intenzione di proseguire la sua fuga attraverso corse nei mezzi pubblici. Subito riconosciuto, è stato arrestato per il reato di evasione e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ricollocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il fatto che non avesse precedenti a suo carico può averlo aiutato: adesso, però, non dovrà più uscire come ha fatto, perché a quel punto si spalancherebbero per lui le porte del carcere.