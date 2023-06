Rapinatore condannato a un anno e mezzo, "I miei figli hanno fame"

AREZZO

Era entrato in un negozio di Saione tentando una rapina, è stato condannato a un anno e mezzo. Lo ha deciso ieri il giudice Stefano Cascone. L’episodio è accaduto i primo di aprile. Un ragazzo, volto coperto e pistola in pugno, aveva fatto irruzione nel negozio Family Casalinghi, in via Largo Tevere, di fronte a piazza Zucchi. "Dammi i soldi" aveva urlato, ma chi era dietro la cassa aveva reagito.

Ne nacque una colluttazione, il cassiere viene spinto a terra, tenuto per il collo e ripetutamente picchiato. Tutto sotto gli occhi spaventati della figlia, una bambina di circa 5 anni. La violenza non si placa. Interviene anche l’altra cassiera per difendere l’uomo dall’aggressore.

All’uomo non resta che scappare. Ma fuori dal negozio aveva trovato residenti e negozianti pronti a fermarlo. Poi in lontananza le sirene, l’uomo che cerca di scappare. Ma non ci riesce. Era stato il suo ultimo tentativo, prima dell’arrivo dei poliziotti.

"Sono disoccupato e i miei figli hanno fame": aveva detto nell’interrogatorio di garanzia. Tre figli, uno di 7, uno di 4 e uno di 2 anni, gli stessi dei quali aveva parlato quando i residenti della zona gli avevano chiesto perché avesse tentato quel blitz.

Napoletano di origine, con precedenti per spaccio, è stato assistito dal suo difensore Giacomo Chiuchini.