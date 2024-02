Rapinano minorenni e si riprendono. Botte e minacce: tre giovani nei guai

Si riprendevano con il cellulare mentre rapinavano i loro coetanei: è l’egocentrismo a inchiodare una baby gang improvvisata. Sono tre giovanissimi, un diciannovenne e due minorenni, due aretini e un ragazzo di Città di Castello i protagonisti di quattro rapine messe a segno nella solita sera, in pieno centro. "Dammi le scarpe. Consegnami il tuo giubbotto": in caso di rifiuto, giù botte. Il modus operandi ricorda quello della baby gang Montana che per mesi, nel 2022, ha terrorizzato un’intera città. Il gruppo, che si trasforma in branco, si sente forte e pratica la violenza.

La trama è sempre la stessa. Arezzo, fino ad allora, ne aveva sentito parlare solo dai media. Poi tutto cambiò con l’arrivo della gang Montana guidata da un 20enne ma composta da nove minorenni, responsabile di una serie di rapine, aggressioni e minacce aggravate, commesse a volte anche con l’utilizzo di coltelli, tirapugni e colli di bottiglia, avvenute tra il 2021 e il 2022.

I tre ragazzini artefici delle recenti rapine, precisano dalla questura, non facevano parte di quella banda. Certo è che qualcosa di simile, se pur in forme embrionale, la scorsa sera è stato stroncato dagli agenti della squadra mobile, diretti da Sergio Leo. A far scattare le indagini, la denuncia di una madre dopo che il figlio era tornato a casa scalzo, perché costretto a consegnare scarpe e telefonino. Gli investigatori hanno individuati i tre giovani, autori di quattro rapine commesse nel corso della serata del 20 febbraio, grazie alle dichiarazioni delle parti offese, di alcuni testimoni, nonché all’analisi degli impianti di videosorveglianza del centro cittadino, elementi che hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica di quella sera.

I tre avevano avvicinato le loro vittime minorenni, chiedendo loro di consegnare giacche, felpe, scarpe o soldi; in alcune occasioni, in caso di rifiuto, è stata anche utilizzata violenza fisica.

Tre delle quattro rapine sono state commesse in concorso dagli indagati, mentre un singolo episodio, commesso sempre nel corso della medesima serata, ma prima delle scorribande nel centro storico, è addebitabile al solo maggiorenne. Ulteriori elementi sono comparsi durante la perquisizione delle abitazioni dei tre, in cui sono state trovate le scarpe portate via ad una delle vittime. I tre, il diciannovenne e i due complici minorenni sono stati denunciati. Inoltre nei confronti del maggiorenne è stata attivato l’obbligo di dimora, con contestuale obbligo di permanenza notturna in casa. I tre ora dovranno rispondere delle loro condotte di fronte al giudice.

Gaia Papi