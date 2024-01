Rapina un coetaneo all’uscita di scuola. Minorenne nei guai

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Avrebbe rapinato un coetaneo, minacciandolo con un coltello, portandogli via il portafogli con venti euro, minorenne arrestato si trova ora in una comunità per minori. Il fatto sarebbe accaduto ai giardini del Porcinai in pieno centro ad Arezzo.

Stando a quanto emerge il giovane era da poco uscito da scuola, erano le 14 circa, quando gli si sarebbe avvicinato un ragazzo che lo avrebbe strattonato mettendo poi a segno la rapina. Sul posto sono accorsi gli agenti delle squadra volanti della polizia di Stato. Dalle notizie fornite dal rapinato la polizia è risalita al rapinatore e lo ha arrestato.