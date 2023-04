"Rapina? I miei tre figli hanno fame" Colpo a Saione, finisce ai domiciliari

di Gaia Papi

"Sono disoccupato e i miei figli hanno fame": è in sintesi quello che il rapinatore mancato di Saione ha raccontato ieri nell’interrogatorio di garanzia. Tre figli, gli stessi dei quali mercoledì aveva parlato quando gli chiedevano perché avesse tentato quel blitz.

Il giovane ha 27 anni ed è stato sentito dal gip Claudio Lara. Rapina è l’ipotesi d’accusa a suo carico. Napoletano di origine, è assistito dal suo difensore Giacomo Chiuchini. Ha confermato di avere tre figli: uno di 7, uno di 4 e uno di 2 anni e di essere in difficoltà per la mancanza di lavoro.

Dunque un colpo per mettere insieme il pranzo con la cena? E’ quello che ha raccontato. Intanto il pm Laura Taddei ha chiesto per il rapinatore i domiciliari e il Gip li ha concessi.

Pensare che quando mercoledì aveva lanciato questa "scusa" qualcuno aveva pensato ad una fandonia dettata dalla pressione del momento. Ma almeno un punto è chiaro: tre figli li ha davvero. La tentata rapina è quella messa a segno mercoledì intorno alle 16 nella rivendita di casalinghi e ferramenta "We Are Family", in Largo Tevere, davanti a piazza Zucchi, nel cuore del quartiere.

Era entrato con la mascherina sul volto, occhiali da sole e pistola alla mano, poi risultata essere ad aria compressa. Aveva minacciato la cassiera di consegnargli l’incasso. Lei senza cedere era riuscita a mantenere il sangue freddo. A quel punto era intervenuto il titolare ed era nata una colluttazione, alla presenza della moglie e della figlia piccola. "Quando ho visto il mio titolare a terra con le mani del malvivente intorno al collo, ho reagito. Ho cercato di allontanare il ladro, gli ho tirato dei calci", e infatti dopo poco il giovane si è dato alla fuga, uscendo dal negozio a tasche vuote.

Residenti e commercianti lo hanno rincorso e poi fermato, impedendogli di scappare. Tre, quattro persone lo hanno circondato, "Lui non ha mai fatto una vera resistenza, non ha agito nei nostri confronti con violenza" racconta l’ssicuratore, Fabrizio Ghironi che, con l’aiuto di un addetto del negozio, lo ha placcato. Ed era stato proprio lui a chiedergli cosa gli fosse saltato in testa. "Se hai bisogno di aiuto puoi chiedere". E lì la frase ormai famosa: "Ho tre figli e sono disoccupato". Quindi l’arrivo degli agenti della questura, che lo avevano arrestato.

Una volta concessi i domiciliari il ventene è stato trasferito dal carcere aretino alla casa dove vive con la madre. Tutto in attesa che venga fissata l’udienza per il giudizio. Il giovane rischia una condanna dai tre anni in su per tentata rapina a mano armata.