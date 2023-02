Rapina col machete all’autogrill: tre arresti

di Claudio Roselli

È durata meno di due mesi la libertà per i malviventi che, durante le festività di Natale, avevano preso di mira le stazioni di rifornimento carburante dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra. In tre sono finiti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, con tanto di braccialetto elettronico, per la rapina andata a segno nel Tifernate, alla quale era seguita quella mancata a Pieve Santo Stefano, ma – come era stato del resto ipotizzato fin da subito, in base agli elementi oggettivi raccolti dagli inquirenti – la banda che aveva agito era la stessa. I componenti sono un argentino di 24 anni, un 25enne italiano, entrambi residenti a Città di Castello e un 22enne di origini marocchine, che invece abita a San Giustino. Un quarto individuo di 28 anni, proveniente dal Ghana, è stato invece indagato a piede libero.

Questa la ricostruzione dei fatti: poco prima della vigilia di Natale e con volto coperto, i quattro si erano serviti di un machete (ma avevano appresso anche una roncola) per recarsi nell’area di servizio di San Secondo, frazione a sud di Città di Castello, dove avevano puntato il grosso coltello alla testa del giovane titolare, costringendolo a farsi consegnare l’incasso della giornata lavorativa, pari a 2mila euro. uno del gruppo li attendeva al volante di una vettura di grossa cilindrata, in sosta poco lontano e con il motore acceso, per ripartire nel più breve tempo possibile. Nella notte fra il 26 e il 27 dicembre, gli stessi avevano tentato il bis in una delle aree di servizio poste fra i due svincoli di Pieve Santo Stefano lungo la E45. In questo caso – sempre coperti e con il machete – avevano fatto irruzione nell’autogrill e mentre uno minacciava un cliente, l’altro intimava la dipendente dell’esercizio a farsi consegnare le chiavi della cassa e della cassaforte.

A mandare all’aria i piani era stato però l’arrivo di un’auto delle forze dell’ordine: il "palo", che era rimasto fuori, aveva avvisato subito i suoi complici, che a quel punto abbandonavano ogni intento tornando nella macchina (la stessa utilizzata per il colpo di San Secondo), a bordo della quale si erano allontanati, facendo perdere le loro tracce. A seguito delle denunce presentate, i carabinieri di Città di Castello e di Sansepolcro eseguivano una serie di accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia; indagini tecniche e perquisizioni consentivano l’acquisizione di elementi probanti sulle responsabilità dei quattro, con i provvedimenti cautelari a carico dei tre sopra ricordati su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Perugia. Nella serata del colpo effettuato a San Secondo, era stato aggredito e derubato del marsupio un uomo nella zona del supermercato Coop a Città di Castello.