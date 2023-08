Rapina, bandito già a casa Sospetti su altri furti in zona

di Claudio Roselli

Una rapina isolata, di quelle che spesso scattano dappertutto? O un colpo collegato ad altri via via piazzati in città e nel territorio? E’ una delle domande alle quali daranno una risposta le in dagini dopo il blitz in farmacia.

E’ stato convalidato ieri mattina l’arresto del 45enne originario di Pomezia che nella tarda mattinata di venerdì (erano da poco passate le 12.30) si è introdotto all’interno della Farmacia di Porta Romana a Sansepolcro, facendosi consegnare i 700 euro che erano all’interno della cassa dell’esercizio.

Il giudice del Tribunale di Arezzo ha tramutato il provvedimento nella misura degli arresti domiciliari, che l’uomo sconterà nell’appartamento di Sansepolcro da lui preso in affitto, aspettando il processo a suo carico. Si è trattato di una brillante e tempestiva operazione portata a termine dai carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Carmine Feola, che hanno impiegato un paio di ore in tutto per individuare il responsabile della rapina, anche attraverso l’ausilio delle immagini della videosorveglianza.

E questo nonostante il malvivente avesse messo in atto tutti gli accorgimenti per non rendersi riconoscibile, vedi il berretto di lana e la maglia a maniche lunghe, abbigliamento senza dubbio insolito per una calda giornata di fine luglio.

Come già ricordato, il quarantenne ha adoperato un coltello per minacciare la titolare della farmacia e le altre due dottoresse di turno in quel momento, approfittando del fatto che non vi fossero clienti. Le tre professioniste lo hanno assecondato nei suoi intenti per poi chiamare subito i militari dell’Arma, che lo hanno ben presto rintracciato nelle vicinanze della casa in cui abita da una circa un mese.

Vano il tentativo di gettare il coltello in un cassonetto: i carabinieri hanno scoperto tutto, denaro compreso e a quel punto hanno fatto scattare le manette ai polsi. Non è la prima volta, quest’anno, che le farmacie del posto finiscono nelle pagine della cronaca: in aprile, alle 5 di mattina, venne sfondata con un’auto la vetrata di quella aperta sei anni fa nella zona industriale di Santa Fiora, dal cui fondo cassa vennero prelevati appena 200 euro.

Il caso di venerdì è senza dubbio diverso e adesso l’attenzione degli inquirenti è più che mai concentrata sul rapinatore per capire se vi siano collegamenti anche con i furti verificatisi di recente a Sansepolcro; in ciascuno di essi, il bottino non è mai stato rilevante – dai pochi spiccioli a poche decine di euro alla chincaglieria – ma il fenomeno ha generato comunque un allarme sociale, come inevitabilmente accade quando ai carabinieri giungono più segnalazioni di "visite" all’interno di appartamenti.

Le indagini vanno avanti, perché su questo individuo senza fissa dimora pendono forti sospetti, anche se finora non è stato raccolto alcun elemento oggettivo in grado di inchiodarlo. Un dato di fondo – non secondario – spinge i carabinieri a proseguire il lavoro investigativo: la coincidenza temporale fra la serie di furti e la permanenza sul posto della persona spedita ai domiciliari.