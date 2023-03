Auto come ariete e tronchi per bloccare la strada, furto in un’azienda orafa: bottino da 30mila euro

Arezzo, 10 marzo 2023 – Furto nella notte nell'azienda orafa Jessica Jewels di Ponticino. Intorno alle 2.30 i ladri hanno abbuiato l’illuminazione stradale, girato le telecamere della zona e poi bloccato le vie di accesso alla strada che porta alla ditta. Come? Con alcuni cipressi che hanno abbattuto sul posto.

Poi hanno usato una Lancia Ypsilon rubata e utilizzata come ariete, riuscendo a sfondare la porta d'ingresso.

Secondo quanto appreso, una volta all'interno hanno fatto saltare in aria la cassaforte con esplosivo e portato via il bottino. La refurtiva è argento per lo più, per un valore che inizialmente sembra essere di almeno 30mila euro. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno già acquisito le immagini.