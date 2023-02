Rapina all’anziana, badante finisce in manette

di Massimo Bagiardi

Si reca all’ufficio immigrazione della Questura di Arezzo per ottenere il permesso di soggiorno ma si "dimentica" che su di lei pesa una condanna di tre anni e sei mesi per rapina ed estorsione. Protagonista di questa vicenda una donna cubana di 57 anni, R.G.E. le sue iniziali, che di rientro dalla Spagna per riabbracciare la figlia rimasta, nel frattempo, a vivere, nella provincia aretina si è recata giovedì proprio negli uffici preposti per regolarizzare la sua posizione. Pensando di farla franca, o dimenticandosi per davvero di quello che pendeva sulla sua testa, ha fornito quello che serviva ma a causa di tutto ciò è emerso il pregresso non di certo cristallino.

A quel punto i poliziotti, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montevarchi, non hanno potuto far altro che arrestarla. I fatti risalgono al 2015; la cinquasettenne trova lavoro come badante, poco tempo prima, a San Giovanni Valdarno, ma anziché accudire e non far mancare niente all’anziana, che su di lei vedeva una sorta di fedele alleata nella vita di tutti i giorni, si rende protagonista di due reati quale rapina ed estorsione continuata in concorso con più persone.

Scatta, quindi, la denuncia e, successivamente, viene emesso un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo. La sentenza, emessa dalla procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze il 3 di marzo del 2020 prevedeva, infatti, una pena di tre anni e sei mesi oltre al pagamento di 700 euro.

Si sarebbero dovute aprire le porte del carcere ma a quel punto si rende irreperibile per alcuni anni fino, per l’appunto, a qualche mese fa dove sceglie di rientrare volontariamente in Italia, dalla Spagna, per ricongiungersi con la figlia.

Passa qualche tempo, la voglia di prendere il permesso di soggiorno per ricominciare una nuova vita ma ecco i nuovi guai, l’ingiustificabile "dimenticanza", che l’hanno portata alle manette e a dover scontare la propria pena, stavolta fin da subito, nella casa circondariale di Sollicciano. La straniera, ora, non potrà appellarsi più a niente, almeno per i prossimi tre anni abbondanti penserà a quello che ha fatto e all’imperdonabile errore di essersi presentata in questura.

E pensare che casi come questo appena citato non sono del tutto singolari; come infatti ha confermato il dottor Mauro Palombo, capo dell’ufficio immigrazione della provincia di Arezzo, già in passato, con medesime modalità, altri extracomunitari, pensando di farla franca, si sono recati all’interno degli uffici per richiedere i permessi di soggiorno come se niente fosse. L’ultimo episodio, in ordine temporale, risale all’autunno del 2022 quando una persona di origine orientale, presentandosi con una documentazione d’identità che ha destato qualche sospetto, è stata sottoposta alla prova delle impronte digitali dalla quale, anche in questo caso, è emerso un passato con una condanna a suo carico mai scontata.

Dalle tre alle cinque volte all’anno accadono vicende simili, più o meno con lo stesso modus operandi. Ma basta talmente poco alle forze dell’ordine per risalire al tutto, quasi un gioco da ragazzi, insomma, contrariamente a quanto possono pensare i diretti interessati.