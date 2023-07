Ranieri: "Il mio concerto per Walter" Il cantante lancia l’estate aretina E ricorda l’amico perduto Fioroni

di Angela Baldi

Ogni volta che torna in città il pensiero corre all’amico Walter Fioroni, l’impresario dei grandi artisti. Sarà così anche stasera alle 21 quando con "Tutti i sogni ancora in volo" Massimo Ranieri sarà in concerto al Prato di Arezzo. Non è la prima volta che Ranieri tiene un concerto in città ma a chiedere al grande artista quale sia il ricordo più bello che conserva di Arezzo, Ranieri non ha dubbi.

"Pensando ad Arezzo mi viene subito in mente un caro amico che non c’è più, Walter Fioroni. Tutte le volte che sono venuto ad Arezzo lui mi accompagnava in giro per la città per farmi conoscere i luoghi più belli e caratteristici, compresi i ristoranti". E ogni volta per Ranieri un grande successo e l’ovazione del pubblico: "Il pubblico aretino è sempre stato molto caloroso e spero lo sia anche questa volta" dice l’artista che confessa di avere non un cassetto, ma un "armadio a quattro ante" pieno di "Tutti i sogni ancora in volo". E’ questo il titolo del concerto spettacolo che oltre al suo incredibile repertorio, celebra l’amore. Questa sera l’estate aretina organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo debutta con il tour estivo "Tutti i sogni ancora in volo" proprio di Ranieri.

Uno spettacolo che è uno straordinario viaggio tra canto, recitazione e danza, brani cult, da Perdere l’amore a Rose Rosse, passando per Se bruciasse la città, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i suoi brani più celebri e la sua interpretazione. Al centro di tutto l’amore,cantato nella maggior parte dei suoi intramontabili successi.

"Il filo conduttore del mio spettacolo è "l’Amore" e io mi racconto in prima persona con grande sincerità. Parlerò delle mie storie finite male sempre per colpa mia o del mio lavoro – spiega Massimo Ranieri - Quando per lavoro si sta sempre in giro, l’amore finisce; io ho sempre messo l’amore per il mio lavoro davanti a tutto".

Dopo tantissimi anni di carriera la voglia ancora di stupire il pubblico. "Quando salgo sul palco sono emozionato come lo ero la prima volta nel 1964 – confessa Ranieri – ogni sera è una diversa emozione, cerco di capire come stupire il pubblic. Sentendo il calore che viene dalla platea, m’impegno sempre di più". I sogni ancora da realizzare? Come dice il titolo dello spettacolo ancora tanti. "Alcuni li ho realizzati, ma molti sono nel mio "Armadio a quattro ante ma uno che non pensavo di realizzare è stata la mia prima regia lirica. Vorrei anche portare in scena "Zio Vanja" di Anton Cechov, un autore che amo molto".

Tra le tante canzoni, in scaletta anche il brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2022, "Lettera di là dal mare", e bellissimi inediti scritti da grandi cantautori tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi.: canzoni che fanno parte del suo nuovo album che porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli.

Lo spettacolo, ideato e scritto con il regista Edoardo Falcone, si veste di una nuova veste scenografica, con una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.