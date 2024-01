Raid vandalico: via dell’Amore finalmente riapre

Laterina non si arrende ai vandali e restituisce a residenti e visitatori via dell’Amore, uno degli scorci più pittoreschi del borgo. E’ stato Jacopo Tassini, il sindaco del municipio unico con Pergine Valdarno, ad annunciare la conclusione dei lavori di rifacimento della staccionata necessaria alla protezione di chi percorre la stradina panoramica che si dipana lungo le mura del paese. La recinzione in legno è finita a più riprese nel mirino dei soliti ignoti - l’ultimo episodio risale al settembre scorso - che si erano accaniti sull’arredo peraltro risistemato da qualche giorno per presentare al meglio il tracciato in occasione della festa medievale del borgo. "Uno degli angoli più suggestivi del nostro Comune torna ad essere percorribile – afferma adesso il primo cittadino - e sarà nuovamente a disposizione di tutta la comunità". All’indomani dei danneggiamenti l’amministratore aveva definito il gesto degli emuli di Genserico "un segno di inciviltà verso i beni comuni di cui noi tutti beneficiamo", promettendo un giro di vite nei controlli e in contemporanea il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale con l’installazione di ulteriori telecamere puntate sulle zone sensibili del territorio. Una soluzione, quella di implementare la presenza degli occhi elettronici, alla quale è costretto a ricorrere un numero sempre maggiore di amministratori del comprensorio dove spesso si registrano fatti del genere. E questo nella convinzione da un lato di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e dall’altro di scoraggiare vandalismi e reati legati alla microcriminalità, fornendo al tempo stesso alle forze dell’ordine uno strumento utile alle indagini.