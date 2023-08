Raid dei vandali a Castiglion Fiorentino contro l'auto dell'ex sindaco

L’auto dell’ex sindaco di Castiglion Fiorentino Paolo Brandi è finita nel mirino dei vandali. Segni marcati in tutta la carrozzeria della vettura: sportelli e cofano. Uno sfregio che Brandi, ha denunciato alle forze dell’ordine e poi raccontato su Facebook. Senza peli sulla lingua.

"Vorrei chiedere a colui o a coloro che nottetempo sono venuti a danneggiarmi la macchina sotto casa, quale soddisfazione abbiano provato nel prendersela con una carrozzeria", scrive l’ex amministratore castiglionese nel suo profilo socia rivolgendosi direttamente agli autori o all’autore del raid vandalico.

"Non è da ardimentosi sfogarsi su cose inanimate o peggio sugli gli animali domestici, purtroppo capita anche questo. Se avete qualcosa contro di me abbiate il coraggio di dirmelo in faccia", è la sollecitazione di Brandi che si sofferma su un aspetto del gesto deprecabile messo in atto da vandali.

"La cosa che più mi infastidisce è sapere che in piena notte, nel buio di una strada privata, qualcuno possa gironzolare sotto le tue finestre, violando la proprietà e la tranquillità di una casa, per dare sfogo al suo livore". Un atto grave che ha pesantemente danneggiato la vettura. Le foto postate sul profilo social mostrano l’accanimento. "Se qualcuno pensa di averni fatto uno spregio sappia che ne ho subite troppe per prendermela per una cosa del genere, se non altro sarà contento il mio carrozziere. Se qualche ignoto grafomane o qualche artista del punteruolo crede di intimorirmi ha sbagliato indirizzo, a Castiglioni e in Toscana queste cose non funzionano", è il monito dell’ex sindaco.