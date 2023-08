Raid dei ladri, un altro colpo Rubano soldi e gioielli in camera Svegliati i proprietari: "Che paura"

di Claudio Roselli

Sorpresi e derubati nella camera da letto mentre stavano dormendo. Il blitz ai danni dei due coniugi si è consumato nella notte fra martedì e ieri, verso le 2, in un appartamento situato a Pocaia di Sopra, piccolo nucleo abitato a nord di Sansepolcro e a metà strada fra il capoluogo e la frazione di Gragnano. Servendosi di una scala portata via dal recinto di una vicina abitazione, i ladri (almeno due più un complice) sono potuti salire fino al primo piano e calarsi dal salotto, poiché finestra e persiana erano socchiuse a causa del grande caldo di questi giorni; a quel punto, si sono diretti in camera, dove marito e moglie stavano dormendo ma – a quanto risulta – la tv era rimasta accesa. Qui hanno portato via il telefono cellulare della donna, riposto sul comodino e tirato via un cassetto del vicino comò, contenente anche soldi ma soprattutto gioielli (un bracciale, una collana e un anello, preziosi anche dal punto di vista affettivo), bigiotteria e profumi, per un valore di diverse migliaia di euro.

Un rumore insolito, generato nel momento della fuga dal trascinamento lungo la scala esterna che conduce alla porta d’ingresso della casa, ha svegliato all’improvviso la donna, che si è alzata e quando ha notato che sull’attaccapanni mancavano la sua borsa e anche il borsetto dove il marito tiene il portafogli, ha capito subito che estranei si erano introdotti all’interno per compiere un furto, pur non riuscendo a individuarli; rientrando poi nella stanza da letto, si è accorta in un secondo tempo che i malviventi li avevano pizzicati nel sonno, perché telefonino e cassetto erano spariti.

I due hanno allora chiamato i carabinieri, giunti sul posto per notificare la denuncia del fatto; intorno alle 4, poi, sul tavolino accanto alla casa di un vicino erano stati abbandonati borsa e borsetto: ovviamente, il denaro contante (circa 200 euro in totale) era stato sottratto da entrambi e alle 6, sulla scarpata accanto al ponte che sovrasta la E45, a due passi da Pocaia di Sopra, sono stati ritrovati anche il telefonino della donna e il cassetto, nel quale erano stati lasciati alcuni pezzi di bigiotteria e altra roba di poco valore. Ciò lascia intuire che un complice li stesse attendendo in superstrada. All’altra notte risale anche un tentativo di furto nella zona di Monterchi, ma il colpo è andato a vuoto perché il proprietario dell’appartamento è riuscito a mettere in fuga i ladri.