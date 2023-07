RaggioloEstate2023, un mese di eventi tra arte, cultura e musica

RAGGIOLO

Arte, cultura, musica, teatro, letture e passeggiate. Saranno loro i protagonisti a Raggiolo, tra il 4 agosto e il 2 settembre. I vicoli, le piazze e i boschi del piccolo borgo saranno animati da un mese di eventi con la rassegna RaggioloEstate2023, a firma de la Brigata di Raggiolo. Una serata particolarmente attesa è prevista per venerdì 25 agosto quando, alle 21, in piazza San Michele, sarà proiettato il film "Io, Chiara e Lo Scuro" in omaggio a Francesco Nuti e a seguire la testimonianza di una persona a lui cara. Il calendario sarà scandito anche da numerose date per tutta la famiglia a partire dalle 18 di sabato 5 agosto con l’attrice Miriam Bardini che rinnoverà l’appuntamento con "Una storia sotto il noce" nel bosco accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo.