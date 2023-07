Caduto dal ponte: il tredicenne non più in pericolo. Inchiesta per lesioni gravissime

Arezzo, 4 luglio 2023 - Dal silenzio della terapia intensiva filtra finalmente la notizia che tutti aspettavano: il tredicenne caduto dal ponte di Annibale non è più in pericolo almeno imminente di vita. Resta in rianimazione, certo, ma sedato: dunque in quella fase di coma farmacologico, meno impegnativa dal punto di vista clinico, nella quale i pazienti vengono tenuti attraverso l’uso di dosi controllate di farmaci.

Più di uno spiraglio, quasi una finestra che dal reparto più delicato dell’ospedale pediatrico Meyer torna a spalancarsi alla vita. Una vita sospesa dopo quel volo dal ponte antico, il tratto di un sentiero che da Piandiscò si spinge verso il Pratomagno. Il ragazzo si era appoggiato alla staccionata laterale, praticamente una palizzata: il crollo, la caduta nel greto del torrente Resco, il recupero acrobatico, prima con l’elicottero dei vigili del fuoco e poi con quello del 118 fino a Firenze.

Firenze dove il ragazzino vive. Non è scout: insieme ad altri coetanei ed adulti della parrocchia di Santo Stefano in Pane era protagonista di un "grest". Un gruppo estivo, di quelli che i parroci organizzano, aperti a tutti. Siamo nella zona di Careggi. I responsabili del gruppo scout Firenze 19 seguono anche loro con la stessa apprensione la vicenda ma escludono che il ragazzo fosse un esploratore. "Ma siamo preoccupati come tutti e vicini alla famiglia" spiega il capo Andrea Berlincioni.

A chiudersi nel silenzio è il parroco, don Marco Nesti. "Scusate – risponde con gentilezza – per noi è un momento delicatissimo e di sofferenza: non ero a quell’uscita ma non è il momento di parlare". Anche per lui le notizie dal Meyer comunque aprono una finestra nell’incubo. Intanto da Arezzo prende corpo l’inchiesta: è stata incardinata dalla Pm Emanuela Greco per lesioni gravissime. Ma per ora contro ignoti, si tratta di capire se ci siano state delle responsabilità e nel caso a chi debbano essere attribuite.

Intanto i carabinieri per motivi precauzionali hanno sequestrato il ponte, interrompendo di fatto il percorso nella foresta. Un percorso per appassionati. Intanto dal Cai del Valdarno il presidente esclude gli siano mai arrivate segnalazioni su situazioni di pericolo su quella struttura: nè erano arrivate al sindaco di Piandiscò Castelfranco Enzo Cacioli, nel cui territorio è piantata quell’arcata a gobba di asino.

Anzi dovrebbe. Perché tra i mille dubbi di questa vicenda c’è perfino quello della esatta collocazione del ponte. Sono in corso misurazioni per capire se effettivamente sia nella zona di Piandiscò Castelfranco, e quindi in territorio aretino, o se invece rientri in quello di Reggello. Per Annibale e il suo ponte cambierebbe poco, lì è sempre stato e lì resta, ma un metro in più o un metro in meno cambierebbe tutto almeno sul piano giudiziario. Perché a quel punto titolare diventerebbe la Procura di Firenze, e almeno l’inchiesta dovrebbe ripartire da zero.

Da quanto filtra il gruppo estivo doveva aver pernottato a Grati, una bella casa di accoglienza a Figline, snodo di tante escursioni estive, per poi raggiungere il sentiero nel bosco a ridosso del Pratomagno. Lì dove sorge il ponte di Annibale, nel cuore di un altro silenzio, lontano anni luce da quello della rianimazione. Il silenzio spezzato da un urlo e dalla grande paura che solo ora comincia a sciogliersi.