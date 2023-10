Ragazzi morti a San Giustino, ex dirigente comunale indagato per omicidio stradale

Monterchi, 25 ottobre 2023 – E’ un ex amministratore pubblico della Valtiberina toscana uno dei dirigenti comunali del settore lavori pubblici del Comune di San Giustino indagati dalla Procura di Perugia con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Se ci fosse stato il guard rail l’esito dell’incidente alle porte di San Giustino che all’inizio di dicembre portò alla morte ragazzi tra i 18 e i 22 anni, forse sarebbe stato diverso. A distanza di 10 mesi la Procura ha dunque chiuso le indagini: all’attuale e all’ex dirigente (ora in pensione, originario di Monterchi) del settore lavori pubblici viene dunque contestato il non aver provveduto alla sostituzione della barriera protettiva a tutela della sicurezza degli utenti.

La perizia disposta nell’ambito degli accertamenti a seguito del tragico incidente che avvenne il 3 dicembre 2022 era stata affidata dal sostituto procuratore Paolo Abbritti a uno specialista tecnico che a fronte degli accertamenti svolti anche con sopralluoghi lungo la strada dove morirono i 4 ragazzi, ha evidenziato come, in prossimità del pilone che regge il cavalcavia in località Altomare, ci fosse l’assenza di un’adeguata barriera di protezione.

"In questi mesi ogni volta che portavamo un fiore sul luogo dell’incidente abbiamo provato ancora più tristezza nel vedere che nulla in quella strada è cambiato. Ora anche a fronte delle risultanze delle indagini della Procura torniamo a chiedere con forza che venga rimesso il guard rail per evitare che qualcun altro possa morire come i nostri figli": così le famiglie di Natasha Baldacci e Nico Dolfi, due dei quattro ragazzi coinvolti nell’incidente del 3 dicembre scorso a San Giustino commentano la conclusione delle indagini disposte dalla Procura che ha indagato due dirigenti comunali.

"Noi sin da subito, come gli altri genitori, ci siamo mossi per cercare di sensibilizzare sull’importanza di quel guard rail – dice Andrea Dolfi, papà di Nico, uno dei ragazzi morti – ci chiediamo il perché dopo 11 mesi non si sia provveduto a ciò e perché in quel tratto così pericoloso al momento ci sia solo un piccolo segnale e i fiori alla memoria dei nostri figli". La presenza del guard rail a protezione del basamento del ponte era documentata fino al 2017, poi nel 2018 ci fu un incidente, venne divelto e mai più installato. Se fosse stato presente il tragico evento che portò alla morte di Natasha, Luana, Nico e Gabriele avrebbe avuto un esito diverso? Una domanda terribile a fronte delle quattro vite spezzate.

"Ci teniamo molto a ringraziare la Procura e il lavoro svolto in questi mesi dal procuratore Raffaele Cantone e dal pubblico ministero Paolo Abbritti", aggiunge l’avvocato Leonardo Gabrielli che tutela la famiglia di Natasha Baldacci la ragazza che quella notte era alla guida della Fiat Punto. "Anche alla luce delle risultanze di quanto emerso in sede di perizia la famiglia mio tramite evidenzia come sarebbe opportuno che si proceda subito all’installazione del guard rail per la tutela della sicurezza dei tanti utenti che usufruiscono di quel tratto di strada, troppe volte oggetto di episodi con esito anche drammatico".

Preferisce invece non rilasciare alcune dichiarazione e acquisire ulteriori elementi l’avvocato Eugenio Zaganelli, legale della famiglia di Luana Ballini, la più giovane delle vittime, appena 17 anni. Nessun commento per ora neanche dai familiari di Gabriele Marghi, la quarta vittima di quella notte terribile.

