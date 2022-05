Ragazza aggredita e ferita al volto nella notte nel parcheggio dell'Uci

Arezzo, 21 maggio 2022 - Aggressione nella notte ad una ragazza. Alle 3.30 in via Setteponti, di fronte all'UciCinema, una ragazza di 22 anni all'uscita del suo turno di lavoro in un ristorante della zona è stata aggredita con arma bianca da tre persone.

La giovane ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata in codice giallo al San Donato. Sul posto è intervenuta automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo.

I rilievi e le indagini sono seguite dalla Polizia di Stato.