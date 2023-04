Raffica di iniziative all’interno del bosco

Una passeggiata nel bosco, una rappresentazione teatrale, un laboratorio per bambini e un picnic sul prato. Domenica il borgo di Raggiolo ospita la prima edizione della "Festa dei ciliegi in fiore" che si svilupperà attraverso un variegato programma di esperienze all’aria aperta per tutta la famiglia ed ispirate all’usanza giapponese dell’hanami. L’appuntamento è promesso dalla Brigata di Raggiolo con il patrocinio del Comune di Ortignano Raggiolo, dell’Unione dei Comuni e dell’Ecomuseo con l’obiettivo di favorire la scoperta delle bellezze di uno dei borghi più belli d’Italia. Alle 15 tutti in piazza San Michele da dove partirà la camminata tra i profumi e i colori dei ciliegi in fiore. Questo momento sarà arricchito da un laboratorio manuale dove bambini e ragazzi potranno costruire strumenti musicali.