Raffica di atti vandalici in centro "Sorveglianza notturna dei vigili"

di Massimo Bagiardi

Troppi atti vandalici negli ultimi tre mesi, il Comune di San Giovanni è pronto a mettere in pratica azioni concrete per contrastare questo pericoloso fenomeno. Ben quattro denunce ai Carabinieri presentate dal primo cittadino Valentina Vadi, correlate da materiale video e fotografico, per individuare i responsabili e arginare il più possibile questa criticità che sta incidendo sulle casse comunali e sulla spesa pubblica a carico dell’intera comunità. "Sono colpita da quanto sta accadendo negli ultimi mesi", ha dichiarato il sindaco. "Questi atti di spregio deliberato e di vandalismo nei confronti del patrimonio pubblico, anche di valore artistico-architettonico, che hanno come responsabili minorenni ma anche maggiorenni, è frutto di un disagio sociale sul quale è necessario interrogarsi, ma non possono essere accettati o giustificati, anche perché obbligano a investire risorse pubbliche per riparare i danni provocati.

Si tratta di episodi che si verificano in maniera sempre più frequente: personalmente ho sentito la responsabilità e la necessità di denunciare alle forze dell’ordine quanto avvenuto, con 4 denunce fatte in qualità di sindaco in 3 mesi". Da maggio a oggi, nello specifico, sono stati presi di mira il resede esterno del centro di Geotecnologie danneggiato sulle pareti e su un muretto con un costo di ripristino di 400 euro, le "4 panche" dei giardini Falcone Borsellino, il danneggiamento di sedie e altro materiale dei residenti nel giardino di’ Noce, scritte nel sottopasso della Basilica assieme alla rottura di un vetro dell’ascensore, uno stazionamento spesso provocatorio nei riguardi di un’attività commerciale di ristorazione del luogo e, ancora, la fontana in piazza Beato Angelico che è stata vandalizzata per una cifra quantificata in 1500 euro.

A ciò si aggiunge un danno, provocato con un martello, al basamento di una delle colonne di Palazzo d’Arnolfo i cui responsabili però sono stati rintracciati alla pari di un paio di adolescenti che, presi sul colpo grazie alla segnalazione dei cittadini, stavano imbrattando i muri del sottopasso tra via Mannozzi e via Vetri Vecchi. Per loro è scattata la segnalazione al tribunale dei minori. La soluzione a tutto questo ? "Per i mesi estivi - afferma Vadi - abbiamo introdotto dei turni notturni della Municipale che controllerà i luoghi più sensibili ed esposti agli atti di vandalismo e, infine, abbiamo rafforzato i progetti di educativa di strada che si svolgeranno da luglio a settembre allo scopo di intervenire, anche in termini di ‘recupero sociale’ di questi ragazzi".