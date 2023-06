Raccordo, scatta la stretta della municipale Alta velocità e cellulari: raffica di multe

AREZZO

Alta velocità, uso del cellulare alla guida. Nonostante dalle strade aretine arrivino drammatici bollettini, si continua a sfidare il destino. I controlli della polizia municipale lungo le principali arterie del territorio comunale lo dimostrano. I numeri parlano chiaro da un focus dei servizi svolti la scorsa settimana sul raccordo Arezzo-Battifolle, tratto recentemente interessato da gravi incidenti, anche con esito mortale. In quel caso otto sono state le pattuglie in strada, per un totale di 3.200 veicoli controllati, e 36 le sanzioni emesse. Nello specifico 12 sono state le violazioni per eccesso di velocità rilevato grazie all’utilizzo del telelaser. Undici i veicoli non erano stati sottoposti a revisione periodica, quattro gli automobilisti sorpresi mentre conversavano al cellulare. Le statistiche dimostrano che il 90% degli incidenti stradali è causato da cattive abitudini, in particolare, proprio, dall’uso del telefono quando si è alla guida, Gli studi hanno dimostrato che rispondendo ad un sms per 7 secondi, viaggiando a 50 chilometri orari, è come se si percorressero quasi 100 metri al buio.

E ancora: due automobilisti sono stati multati perché senza cinture, due mezzi sono stati anche sequestrati perché privi della copertura assicurativa. La violazione di altre norme del codice della strada ha dato luogo a quattro ulteriori verbali. Un bollettino drammatico, si diceva. L’ultima vittima sulle strade aretine nella notte tra venerdì e sabato. Si chiamava Mirco Poggini, era il custode e tuttofare del centro sportivo dell’Arezzo alle Caselle, oltre che un dirigente delle giovanili amaranto. Appena due giorni prima un’altra tragedia, la vittima si chiamava Daniele Saltapari e aveva 31 anni.

Gaia Papi