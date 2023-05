Raccordo, ma la notte no Ripartiti i lavori fino a luglio

Non vedete l’ora di andare in ferie? Niente di più normale ma a questo punto potete buttare il calendario, spegnere gli orologi e affidarvi all’unico metronomo che conta: il raccordo. Perché sono ripartiti i lavori per rifarlo al top: e a questo punto andranno avanti proprio fino a luglio. In tempo utile per attraversarlo con le valigie sul tettino e il portabagagli pieno.

Sì, l’operazione cantiere è ripartita. Si era interrotta per i ponti di primavera, è riscattata in queste ore. Al centro l’Anas, che in barba all’immagine classica dell’ente burocratica qui brilla per elasticità. Intanto è un cantiere, come saprete, interamente notturno. La strada chiude per i lavori alle 20.30 per poi essere riaperta la mattina dopo alle 6.30.

E questo tutti i giorni, con la sola eccezione del sabato e della domenica. Ogni sera, anzi ogni notte, la struttura viene ripristinata per poter essere percorsa senza pericoli o ostacoli. Il cantiere di notte è l’unica soluzione che potesse consentire di non paralizzare la città: quegli otto chilometri sono infatti in assoluto tra i più frequentati del territorio, a ritmi di diecimila mezzi al giorno.

Ma si tratta pur sempre di un cantiere che prevede cento giorni di lavori. E che quindi dovrà andare avanti almeno fino a luglio. Almeno. Perché la seconda forma di elasticità è quella che prevede la variabile del meteo. In caso di pioggia in serata infatti il cantiere farà una pausa e l’interruzione della strada sarà sospesa. Ed è quello che sta accadendo in questi giorni, complice l’ultimo colpo di coda dell’inverno. E quindi a quel punto i tempi di completamento si allungano fatalmente, speriamo senza spingersi fino alle ferie di agosto.

Nell’attesa restano confermate le indicazioni fornite da Anas, in accordo con la polizia municipale, sulle alternative praticabili. Quello indicato con decisione è il percorso che transita da Pieve al Toppo per poi imboccare la statale 73. E in questo senso è stata posta la segnaletica necessaria per guidare chi si affacci sul raccordo nelle ore di "coprifuoco" notturno.

Resta per chi conosce la zona la possibilità di sfruttare l’itinerario più logico: e cioè la parallela d San Giuliano, Ruscello e Battifolle, di fronte alla rotatoria che chiude il raccordo e al casello autostradale. Ma d’altra parte non avrebbe potuto essere quella la via maestra da indicare a tutti: vi immaginate i Tir o i mezzi pesanti convogliati tra le case o nei punti stretti di una piccola provinciale di collegamento? L’elasticità non si sarebbe potuta spingere fino a questo punto.

Deve invece tenere conto dei mille snodi che caratterizzano il raccordo, anche in quanto forse l’unico in Italia non a quattro ma a due corsie. Sulle rampe di uscita di Pratacci e Ponte a Chiani la ditta aveva già lavorato nella prima tranche dell’intervento e questo evita problemi per la riapertura del traffico domenicale.

Detto questo chissà che il risanamento complessivo non possa preludere finalmente al raddoppio della strada, atteso da anni. Per ora non è negli specchietti. Abbiamo solo imparato quando andrebbe realizzato: di notte, naturalmente.

Alberto Pierini