"Raccontiamo la nostra storia per sostenere le altre coppie"

Silvia Santinelli e Matteo Bracciali hanno deciso di raccontare la propria storia anche per essere di aiuto a chi decide di intraprendere questo stesso percorso di adozione. "Ci sentiamo genitori a pieno titolo e non avremmo potuto desiderare di meglio, raccontare la nostra esperienza magari può essere utile a chi sta pensando di optare per l’adozione di un bambino - dicono Matteo Bracciali e la moglie Silvia Santinelli - Lo rifaremmo cento volte, siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta.

Una scelta che non si fa certo a cuor leggero ma che va maturata e riflettuta nel tempo perché poi non si torna indietro, altrimenti sarebbe l’ennesimo trauma per un bambino che ne ha già passate tante".

Solo tre giorni per allestire un corredino per il piccolo Giovanni, come avete fatto? "Appena saputa la notizia tutti i nostri amici con bambini si sono immediatamente offerti di darci vestiti e attrezzatura e noi abbiamo raccolto tutto perché non avevamo nulla. Lo abbiamo portato a casa con l’ovetto che era della figlia di un nostro amico. In prima battuta abbiamo comprato solo latte e pannolini, adesso ci organizziamo. Di certo l’arrivo di Giovanni, è il più bel regalo di Natale mai ricevuto prima d’ora".