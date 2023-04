Raccolto all’ultimo click Assegnati i braccianti con la caccia telefonica Tempi stretti per i campi

di Gaia Papi

È stata una corsa sul filo dei secondi. Alle 9, del 27 marzoin tantissimi si sono ritrovati ai "blocchi di partenza" per il "Click day". Una sfida all’ultimo tasto della quale il risultato finale emerge solo ora. Una vera e propria gara per l’assegnazione di lavoratori extracomunitari il cui arrivo è previsto dal decreto flussi con il nuovo Dpcm.

Alla partenza non certo Bolt o Jacobs, ma, insieme al resto del Paese, anche le nostre tre associazioni di categoria, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, e aziende agricole e turistiche private in cerca, disperata, di lavoratori da impiegare subito nei campi. Si cerca di far fronte ad un problema, la mancanza di manodopera, che lo scorso anno ha duramente colpito le campagne, con la perdita rilevante dei raccolti agricoli. E’ di martedì la graduatoria, non ancora totalmente definitiva.

Ci dice che nella nostra provincia sarebbero in arrivo 291 lavoratori provenienti principalmente da Albania, India, Bangladesh. Di questi 214 sono stati assegnati alla associazioni di categoria (75 alla Coldiretti, 69 alla Cia, 70 a Confagricoltura), 77 ai privati. 291 lavoratori, a fronte di più di 400 domande. "Una assegnazione legata alla fortuna che ci lascia perplessi" spiega Monica Conti, responsabile lavoro Coldiretti Arezzo.

La fortuna è stata nel non rimanere impigliati nei numerosi blocchi che quella mattina hanno funestato il sistema. E così è successo che, in appena 4 minuti e 39 secondi, le domande da parte delle associazioni erano già esaurite. Tempi ancora più stretti per i privati, loro sono stati ancora più veloci. Alle 9, 2 minuti e 42 secondi i posti erano stati assegnati.

"Anche se la graduatoria non è del tutto definitiva all’appello nella nostra provincia mancano ancora una cinquantina di lavoratori" continua Conti. "Il che vuol dire che dovremmo cercare di attingere dal territorio, pagando le molte difficoltà da tempo lamentate. Chiediamo, però, anche di darci una assegnazione ulteriore prima possibile senza il click day, basandosi semplicemente sullo scorrimento della graduatoria".

Secondo le notizie che filtrano da Roma, i ministeri dell’Agricoltura, del Turismo e quello delle Imprese e del Made in Italy sarebbero già al lavoro e qualcuno parla di 160 mila quote che potrebbero costituire un nuovo Decreto flussi "emergenziale". Intanto, mentre lo sportello unico dell’immigrazione che ha stilato la graduatoria si riserva di fare delle verifiche, sono scattati i trenta giorni entro i quali concedere il nullaosta agli stranieri in attesa di arrivare in Italia.

"Una volta ottenuto, dovranno recarsi nella loro ambasciata, ottenere il visto, e poi partire per l’Italia. Facendo due calcoli parliamo di altri due mesi, quindi aspettiamo il loro arrivo verso non prima del 12 giugno, quando parte delle piantumazioni saranno già oltre la stagione produttiva" spiega Massimiliano Dindalini, direttore Cia.

"Pensiamo alle fragole, o anche alla manutenzione esterna degli agriturismi per l’avvio della stagione". "Se rispetto allo scorso anno c’è stato un miglioramento nei numeri e nelle tempistiche, il fabbisogno è ancora insufficiente. Riparte quindi la ricerca di manodopera in zona".

I click infuriano ma ci saranno potenziali raccolti costretti a rimanere in terra o nelle piante: e tutto perché il personale rischia di arrivare fuori tempo massimo. La lotta contro i secondi del click day diventa una lotta all’ultimo giorno disponibile. In palio il lavoro di un anno. Quasi come una cassaforte piena.