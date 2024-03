Raccolta fondi per l’Ucraina

A Talla attivata una raccolta fondi per l’acquisto di due ambulanze di seconda mano da destinare all’ospedale ucraino di Chernihiv. Il nosocomio a seguito dei pesanti bombardamenti ha subìto ingenti danni ai propri mezzi con la conseguente difficoltà di recupero e trasferimento di malati e feriti. L’obiettivo è quello di raccogliere 20mila euro entro la fine di aprile in modo da consegnarele ambulanze il 19 maggio. Ad occuparsi del trasporto saranno i volontari della Misericordi di Talla che guideranno i mezzi attraverso Austria e Polonia per poi consegnarli all’ingresso dell’Ucraina e fare rientro in Italia in aereo. A fare da tramite tra il comune tallese, la Misericordia e l’ospedale ucraino, sono Emanuele Canale Parola, un cittadino tallese militare nell’ambasciata italiana di Kiev e Paolo Coia, artista da tempo residente in Ucraina.