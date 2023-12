Raccolta firme all’associazione: "Guido Vestri"

A Montevarchi prosegue la raccolta firme per chiedere una nuova legge regionale sul fine vita medicalmente assistito. Nei giorni scorsi diversi cittadini hanno sottoscritto il documento nella sede dell’associazione Guido Vestri, in via Ginestra 24, ed è possibile continuare a firmare lunedì 11 dicembre dalle 18 alle 19:30, mercoledì 13 e venerdì 15 alla stessa ora e sabato 16 dicembre dalle 9 alle 12. L’iniziativa è di Più Europa Montevarchi, che vede tra i suoi esponenti Fabio Camiciottoli(nella foto). E’ stato ricordato che in Italia, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Cappato-Antoniani, il Dj Fabo, le persone malate, che possiedono i requisiti previsti dalla consulta, hanno il diritto di poter ottenere l’aiuto medico alla morte volontaria. "Purtroppo, però, in mancanza di una legge nazionale, alcuni malati sono costretti ad attendere tempi molto lunghi per avere una risposta -ha spiegato Più Europa - Con questa proposta di legge, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, chiediamo che siano stabilite regole e tempi certi per garantire i diritti costituzionali dei pazienti della Toscana in materia di fine vita, in particolare per impedire che qualcuno debba subire una sofferenza insopportabile contro la propria volontà". Nei giorni scorsi anche l’ex consigliere regionale Enzo Brogi è intervenuto sulla vicenda. "Perché una persona, se non vuole, deve rimanere imprigionata in un corpo incurabile dilaniato dal dolore? Dovrebbe avere il diritto di interrompere questa atroce sofferenza e questo straziante e obbligato legame alla vita", ha detto Brogi, che chiesto che venga tirata fuori dai cassetti del Parlamento una legge che giace nei palazzi istituzionali romani da dieci anni.