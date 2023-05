Raccolta di fondi per gli aiuti

I proventi della serata serviranno per produrre il "Pigiama di Rosanna" e per nuove donazioni sul territorio. Lo scorso 14 aprile, per esempio, l’associazione ha donato nuovi mobili per il reparto di Oncologia dell’Ospedale della Fratta, mentre il ricavato della cena sarà devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets. Durante la giornata saranno vendute magliette e borse appositamente realizzate per la raccolta fondi realizzate grazie alla sensibilità di alcuni artisti e sostenitori tra cui Clare Stokolosa, Sara Lovari, Daniela Piegai, Luca Ulivelli, Francesco Campanoni e Antonio Massarutto, che hanno donato una propria creazione.