Raccolta di firma per salvare il ‘parchino’ "No alla cementificazione di questa area"

AREZZO

"Salviamo il parchino in via Emilia". Per la difesa del Parco Fiorentina si è creato un comitato pronto "a dar battaglia" pur di non vedere lo spazio verde fagocitato da un edificio che dovrebbe occupare un centro sociale.

"Non siamo contro il centro di aggregazione sociale, ma occuperebbe gran parte del parco, a suo tempo realizzato dal Comune come luogo di svago per le famiglie e i bambini".

Il comitato non ci sta e dal lunedì al venerdì, dalle 17,15 alle 19, si ritrova al parchino per raccogliere firme "contro la decisione di cementificare questa bellissima area verde".

"Non è solo un problema di spazi sottratti, ma anche di parcheggio. I soci dove metteranno le loro auto?" chiede un residente. Un’area riqualificata, fra le altre cose, grazie al progetto degli alunni della scuola secondaria di primo grado Vasari, proprio difronte.

"La nostra scuola ha una mission green, il rischio che il parchino venga occupato in buona parte da un edificio ci tocca enormemente, ce lo sentiamo un pò nostro anche per il coinvolgimento dei nostri alunni nel progetto di riqualificazione" spiega l’insegnante Serena Falchi. "Il parchino è molto frequentato, a tutte le ore. Bambini, ragazzi, anziani. E’ una follia sacrificare uno spazio verde così bello, quando ci sono molti immobili da sistemare".

I lavori di riqualificazione del parco terminarono a giugno 2016. Allora il sindaco Ghinelli sottolineò: "Negli anni Arezzo si è dotata di un numero elevato di parchi e giardini. È una della città italiane che ha la superficie più elevata di verde rispetto alla popolazione. La nostra attenzione non è rivolta solo ai parchi più grandi, ma anche a quelli minori. Un plauso a chi ha avviato questo percorso".