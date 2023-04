Quintali di cibo presto a disposizione del gattile

Quaranta quintali di cibo secco ed umido, pari a 50mila pasti sono in arrivo per i gatti ospiti del gattile comunale. Nel corso dei prossimi giorni, le custodi delle colonie feline potranno ritirare il cibo acquistato dall’amministrazione comunale in quantità proporzionale ai gatti censiti. "Restiamo coerenti – ha spiegato l’assessore Carlettini– con l’intento enunciato da quando ho assunto la delega: garantire diritti e benessere agli animali e condizioni di salute adeguate, anche di carattere alimentare".