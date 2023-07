Quinoa made in Marciano Cereali, prima filiera italiana "Clima e terra migliori"

di Luca Amodio

La prima quinoa made in Italy a chilometro zero è coltivata a Marciano della Chiana. Si chiama "Quipu" ed è la prima varietà italiana dello pseudocereale delle Ande, nata nella Tenuta di Cesa dell’ente Terre Regionali Toscana. Adesso, Quipu è entrata ufficialmente nel mercato alimentare ma alle sue spalle ci sono più di vent’anni di ricerche condotte dal dipartimento di agraria dell’Università di Firenze.

Padre di questi studi il professor Paolo Casini, "lavoriamo su questa quinoa dal 1999, qui a Marciano abbiamo trovato personale competente ed ottime attrezzature - dice il professore Casini - la Valdichiana rispecchia bene le condizioni climatiche dell’Italia centrale e qui abbiamo individuato una varietà di quinoa adatta alle nostre latitudini". "Anni fa iniziò questo percorso, noi eravamo interessati per trovare delle colture primaverili estive alternative: un obiettivo raggiunto che potrà ora essere un ulteriore bacino di sviluppo per il territorio".

Così Luigi Fabbrini, responsabile tecnico della tenuta di Cesa che poi aggiunge "la Valdichiana si presta a queste attività perchè è un territorio fertile e vitale di grande importanza, inoltre questa è una produzione che offre anche produzioni biologiche".

Quipu si semina tra febbraio e marzo e si raccoglie tra luglio ed agosto: adesso fa ufficialmente il suo ingresso nel mercato alimentare. Lo prevede l’accordo siglato dall’ateneo fiorentino e dall’azienda emiliana Arcoiris che partecipa ad una filiera nazionale per la produzione, distruzione e trasformazione del prodotto. L’accordo, che avrà una durata ventennale, promuoverà la diffusione di Quipu coinvolgendo aziende toscane ed emiliane. Il mercato della quinoa c’è eccome - spiega il professor Casini - è uno pseudocereale apprezzato per il suo grande apporto proteico, paragonabile a quello del latte, oltre che per il basso tenore di acidi grassi".

Inoltre la quinoa è un alimento senza glutine, adatto per le diete dei celiaci. "Non scordiamoci che l’Italia è il secondo mercato nel mondo, il primo in Europa, per il mercato dei prodotti gluten free", aggiunge Casini che si è anche adoperato perché Quipu fosse rapidamente tutelata con i diritti di proprietà intellettuale come nuova varietà vegetale comunitaria.

Così le è stata riconosciuta la privativa vegetale, una sorta di brevetto. "Un percorso che ci rende particolarmente orgogliosi - spiega il prorettore al trasferimento tecnologico di Unifi Marco Pierini - il caso Quipu rappresenta una storia di successo che contiamo di poter replicare".