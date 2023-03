"Qui insieme per un chiarimento" Ghinelli e D’Urso, l’invito del prefetto

di Alberto Pierini

Ha salito le scale della Prefettura a mezzogiorno praticamente in punto. Le ha salite in quello che lui continua a chiamare 29 febbraio anche se nei fatti è il primo marzo. E le avrebbe salite comunque, aveva confermato, anche in caso di condanna: una condanna, pur lieve, è arrivata ma sull’abuso d’ufficio no e fa la differenza. "Ora so che fino al 2025 rimarrò sindaco: e io questa cosa la voglio risolvere".

Poche ore e la querelle tra Alessandro Ghinelli e il direttore della Asl Antonio D’Urso si riprende il centro del piatto. Portata effettivamente, un po’ come le grandi questioni di sicurezza, all’attenzione del Prefetto.

"E’ vero, ho ricevuto il sindaco – conferma Maddalena De Luca – ed è stata l’occasione per fare il punto su tante cose: tra cui la questione aperta con la Asl". Naturalmente si guarda bene dal fornire dettagli o men che meno a schierarsi. Conferma però la strada, che in questi casi è quella maestra. "Inviterò sia Ghinelli che D’Urso ad un incontro qui per un chiarimento". Chiarimento, è l’unico dettaglio che aggiunge proprio perché ormai noto a tutti, "che non riguarda contrasti istituzionali ma di comunicazione".

Un caffè in Prefettura: una sintesi forse sommaria ma che in fondo riflette bene lo stile del Prefetto, che unisce al rigore del suo ruolo una straordinaria cordialità nelle relazioni.

Ma caffè o no che sia presto partirà l’invito ai due "sindaci": quello della città e quello del rione sanità, per trovare una quadra. O almeno per individuare i reciproci confini da rispettare nelle questioni che li chiamano in causa entrambi. Uno come direttore generale della Asl, addirittura da qui fino a Siena e a Grosseto, e l’altro nella sua veste di autorità sanitaria.

D’Urso finora ha scelto la linea del silenzio, anche di fronte alle accuse pesanti ricevute in pieno consiglio comunale. Silenzio seguito ad una nota nella quale aveva specificato di non potersi spingere nelle informazioni su dati sensibili oltre un certo limite, quello che, diceva, prevede come unico riferimento la magistratura. Ghinelli il silenzio, almeno su questo tema, lo spezza volentieri. E al termine dell’incontro, pur anche lui non rivelando nulla sul dialogo avuto con il Prefetto, rilancia. "Non mi voglio più trovare nella condizione di essere informato da un giornalista di una morte per legionella in qualche modo collegabile ad una struttura convenzionata del mio territorio: questo per me è inaccettabile".

Inaccettabile al punto da aver tuonato in consiglio quel sostanziale "o io o lui". E che, oggi più di allora, è senza sbocchi. Perché con la sentenza lui sa che rimarrà alla guida fino al 2025. E D’Urso, nominato dal Governatore Giani è altrettanto inamovibile. "Non sopporto ricevere veline per un’ordinanza che devo firmare io: chiedo infomazioni". E se il caffè in prefettura non dovesse bastare? "Spero di sì ma in caso contrario non mi fermerei". Obiettivo? Non lo dice ma probabilmente pensa ad un passaggio in Regione. Che è poi l’ente che nomina i direttori delle Asl: il cortocircuito perfetto.