Qui il picco del salasso Aumenti del 108%

Ad Arezzo il primato delle bollette del gas più alte della regione. Secondo i dati dell’osservatorio energia in Toscana di Facile.it., dal 2021 al 2022, in città le bollette sono schizzate alle stelle. Quelle dell’energia elettrica hanno registrato un aumento del 108%, e un più 57% quella del gas. In soldoni dunque gli aretini hanno speso in media 1.471 euro per la luce e 1.517 per il gas. I dati arrivano all’indomani di un periodo di fuoco per le bollette, numerosi gli aretini che hanno lamentato un preoccupante balzello nelle spese da affrontare per ricevere i servizi indispensabili alla quotidianità domestica.

Cifre da capogiro, alcune addirittura quadruplicate rispetto all’anno precedente. Problema di cui si è presa carico Federconsumatori che ha puntato il dito contro Estra accusata di rincari senza che vi fossero reali motivi che li giustificassero. A tutela dei consumatori che hanno manifestato il disagio, l’associazione ha poi annunciato un esposto.

Da parte sua, Estra ha previsto un sistema di rateizzazione per andare incontro alle esigenze dei clienti. Tornando ai numeri, focalizzandosi sull’energia elettrica, se a livello regionale la spesa media 2022 è stata pari a 1.411 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che: si è speso di più nelle province di Lucca (1.601 euro), Pistoia (1.552 euro) e Prato (1.475 euro); chiudono la classifica Livorno (1.329 euro) e Grosseto (1.274 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.384 euro. E’ dall’analisi dei dati provinciali, come detto, che arrivano le note dolenti per Arezzo, dove si è pagato di più (1.517 euro), a seguire Lucca (1.481 euro); anche in questo caso ultime nella graduatoria regionale Livorno (1.160 euro) e Grosseto (1.014 euro).

Gaia Papi