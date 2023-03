Questore: "Allerta ma non assedio" Prefetto: "Il caso al prossimo comitato"

"Non siamo all’assedio di dodici anni fa ma vi assicuro che stiamo lavorando tutti al massimo". Maria Luisa Di Lorenzo, come questore massima autorità di pubblica sicurezza sul territorio, non entra certo nei dettagli dell’ultimo maxi-colpo, sul quale indagano i carabinieri. Ma non si nega ad un quadro complessivo dopo qualche mese di nuovo allarme sul fronte delle aziende orafe.

"Non c’ero allora ma so che si marciava ad un colpo, tentato o riuscito, per notte in quei mesi tra il 2011 e il 2012. Però siamo in allerta anche a fronte dell’evoluzione delle tecniche". Uno scenario complessivo, sul quale si affaccia anche il Prefetto Maddalena De Luca. "Di sicuro – ci risponde – questo caso sarà al centro del prossimo comitato per la sicurezza e per l’ordine pubblico". Che tirerà i fili di quello precedente, dal quale indicazioni operative erano arrivate, sempre nella sinergia tra le varie forze dell’ordine. A cominciare dal nodo telecamere.

"E’ chiaro – conferma il Questore – che avere a disposizione immagini dalla lettura immediata delle targhe sarebbe un vantaggio per le indagini". Vantaggi che non si sprecano, perché chi colpisce studia a menadito le operazioni.

"Il primo passo in queste vicende è sempre individuare eventuali basisti: è verosimile che ce ne siano, vista la conoscenza dettagliata che hanno dei posti e dei tempi nei quali colpire".

Posti che spesso sono accomunati da una sorta di fil rouge. "Anche in questo caso l’azienda è vicina all’autostrada e lo scenario sembra quello di persone che arrivano da fuori, colpiscono e fanno sparire le loro tracce". Ed è uno scenario che sembra trovare conferma dall’individuazione del percorso della fuga, quei preziosi seminati fino al parcheggio lungo l’autostrada. "E’ molto importante la collaborazione in corso con il mondo orafo a tutti i livelli,a cominciare dalle difese passive".

Quindi i sistemi d’allarme, la temporizzazione dei forzieri, l’eventuale serratura bloccata con la banca. In colpi passati, compresi quelli del 2011, si scoprì che ad agire erano bande dell’est con forze italiane, allora di origine meridionale. Qui è ancora prematuro. Intanto la questione sta per finire sotto la lente della Prefettura. In vista un nuovo comitato, sul tavolo la recrudescenza dei colpi e certi elementi innovativi non da poco, come l’uso dell’acetilene per far saltare non un bancomat ma una grande cassaforte. Le bande alzano l’asticella, la risposta è in arrivo.

Alberto Pierini