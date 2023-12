Questa strana domenica del villaggio

D’Ascoli

Come spesso succede nel calcio, la sfida con il Perugia non è solo un trionfo di passione e di danze tattiche. Arriva anche a pochi giorni da una scelta che ha messo Arezzo e Perugia contrapposte su un campo difficile, quello dell’alta velocità. È una partita in cui il Grifone è in vantaggio sul Cavallino: Medioetruria finirà probabilmente in un "pareggio che non serve a nessuno", per dirla con un luogo comune. Il derby Rigutino-Creti passa però in secondo piano: tra i guelfi e i ghibellini della pedata l’ultimo terreno di scontro è legato alle direttive di ordine pubblico. Disertano lo stadio gli ultrà umbri (solo 250 presenti) e incassano la solidarietà dei rivali amaranto. Un meccanismo infernale che ha beffato quei tifosi amaranto che risiedono, magari per pochi chilometri, nel Perugino. Situazione che, se si ripetesse al ritorno, avrebbe come vittime gli sportivi del Cavallino. Paradossi di un sistema calcio che alla trasferta piena d’adrenalina contrappone il più rilassante posticipo su Rai Sport. "Perugia cambia canale" cantavano i tifosi dell’Arezzo in diretta nazionale quando al Comunale giocava in amichevole l’Italia di Arrigo Sacchi. In Arezzo-Perugia c’è di tutto: il Calcioscommesse, i dispetti e le vendette, le retrocessioni e i fallimenti. Ma il passato, in questa domenica senza calcio, non conta più. È domani la notte più importante: alò Arezzo.