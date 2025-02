"Questa sera si recita a soggetto". Pirandello all’Aretino

Un progetto per avvicinare le giovani generazioni al teatro d’autore. Il nuovo anno della Libera Accademia del Teatro prende il via con l’ottava edizione di "Allievi per Allievi" che tornerà a proporre un’originale formula rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di sviluppare capacità critica, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena.

Il progetto coinvolgerà trenta classi di sei istituti della città di Arezzo e sarà strutturato attraverso due momenti: il primo proporrà un laboratorio dove gli studenti potranno sperimentare direttamente il mondo del teatro, mentre il secondo prevederà la fruizione di un vero e proprio spettacolo che, secondo i principi della peer education, verrà messo in scena dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi Junior della stessa Libera Accademia del Teatro.

Il filo conduttore di "Allievi per Allievi" saranno i grandi classici della storia, con un ideale percorso formativo che parte dalla commedia latina e che arriva alla drammaturgia contemporanea. Stamani in scena "Questa sera si recita a soggetto" di Luigi Pirandello a cura del gruppo Junior di Francesca Barbagli al teatro Pietro Aretino.