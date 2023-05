Quell’istituzione ha varato il primo vocabolario E raffina dalle impurità il mondo delle parole

L’Accademia della Crusca è la più antica e importante istituzione italiana a tutela della lingua. Fondata nel 1583 ha sede oggi a Firenze, nella villa medicea di Castello. Il primo vocabolario della lingua italiana è il Vocabolario degli accademici della Crusca, pubblicato nel 1612.

Il nome Crusca e il suo motto “Il più bel fior ne coglie” fanno riferimento alla parte meno nobile del grano, vagliato alla ricerca di impurità, così come i termini non accettabili dal punto di vista ortografico, morfologico o semantico, devono essere eliminati per mantenere la lingua pura. L’ Accademia è molto attiva anche sul web con attività e iniziative aperte alle scuole, ai docenti, ma anche ai semplici amanti dell’italiano che possono porre dei quesiti linguistici su curiosità, dubbi, chiarimenti grammaticali e lessicali. L’Accademia è a disposizione di quanti amano la nostra lingua in un’ottica di scambio arricchimento e apertura, lontana quindi dall’immagine polverosa che ci spingerebbe a pensare a studiosi intenti solo a studiare dentro gli archivi. Ha inoltre oggi una visione molto più elastica nei confronti dell’italiano contemporaneo, pronta ad accogliere forme nuove (neologismi), termini stranieri (prestiti) e tutti quei mutamenti lessicali che rendono la nostra una lingua ancora in divenire.