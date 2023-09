Quell’incubo che mette spalle al muro

La vacanza che si trasforma in dramma. Come il regalo di compleanno di una moglie al marito: quel viaggio a Marrakech per festeggiare una ricorrenza felice. All’improvviso il boato, la terra che si scuote, la gente che cerca riparo mentre le case e palazzi si sgretolano, trasformandosi in macerie. Massimo Rossi e la moglie, aretini, si sono messi in salvo. E anche Barbara Messini, imprenditrice valdarnese sta bene. Lei è corsa fuori con il cane in braccio, lasciando la casa vacanze che ha aperto alla Medina di Marrakech nove anni fa. Stanno tutti bene nonostante il terrore. Ma c’è un filo che riporta al terremoto in Turchia con la squadra di soccorritori aretini che strapparono vite dal buio delle macerie.