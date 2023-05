Quell’immagine colorata e benevola

La Santa Muerte è una divinità messicana di origine precolombiana. Tutti la conosciamo perché è stata raccontata da molti film di animazione. Appare come una figura scheletrica femminile vestita con una lunga veste colorata. Oggi coinvolge 10-12 milioni di adepti e la cosa non sembra fermarsi qui: il culto si è diffuso in maniera significativa anche in altre aree dell’America Latina e chissà fin dove arriverà. A noi ha ricordato la Danza Macabra medioevale. Quella dove danzavano uomini e scheletri, visibile in forma di affresco all’interno delle chiese cattoliche.

Nella Santa Muerte la credenza popolare ci dice che invocarla senza un valido motivo sarebbe considerato un atto estremamente pericoloso se fatto in modo superficiale. Si diceva che il castigo della dea fosse quello di non far vedere realizzata la propria morte ma quella di una persona cara.

La Morte quindi si presentava come una consolatrice benevola anche se gelosa e potente. Era necessario ricordarsi sempre infatti che chi sperava in un suo miracolo a favore di una vita migliore avrebbe dovuto fare molta attenzione prima di rivolgersi a lei.