Quelle orme all’ultimo miglio delle elezioni

ultimo miglio di campagna elettorale mette in moto i big nazionali dei partiti, globetrotter della politica, col piede sull’acceleratore a quindici giorni dalla tornata che incrocia europee e comunali. E così la calata dei big in terra d’Arezzo è lo scenario delle prossime ore: domani con Salvini, al fianco di Carini nella battaglia di Cortona per la quale si mobilità anche Bersani nello schieramento opposto. In arrivo anche Zingaretti e buona parte dell’inner circle schleiniano, mentre i sottosegretari Barbaro e Silli puntano le fiches in Valdarno. Eppure, in entrambe le coalizioni il voto per i Comuni porta con sè ferite e vecchie divisioni che potrebbero lasciare il segno. Oltre le cicatrici.