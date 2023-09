Quelle notti in fuga dalla città

Il fascino della foresta, il silenzio della notte, la danza degli animali. Un richiamo irresistibile per chi è stretto tra le mura di un palazzo, in città sempre più caotiche e meno umane. Il Parco ha fatto ancora centro: dopo il boom di adesioni alla scuola per pastori (otto posti e quasi duecento richieste) ora è alle prese con la mole di candidature arrivate da tutt’Italia per partecipare al censimento dei cervi e dei lupi. Mille iscrizioni per settecento posti, nelle zone di osservazione disseminate nei boschi casentinesi.

È un segnale importante, non solo per l’economia della vallata. È il richiamo di un’esperienza semplice, autentica. Fuori dai clichè.